Движение по столичному Крещатику перекрыли

"23 августа с 7:00 до окончания мероприятий будет запрещено движение транспорта на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до аллеи Героев Небесной Сотни) во время церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины возле административного здания Киевского городского совета", - сообщили в КГГА.

Кроме того, с 7:00 23 августа до 18:00 24 августа будет запрещено движение транспортных средств на время монтажа/демонтажа конструкций, необходимых для проведения легкоатлетического пробега "Забег в вышиванках" на Русановском бульваре.

Напомним, в 10:00 на улице Крещатик, 36 возле здания Киевской городской государственной администрации состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.