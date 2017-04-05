Рух столичних трамваїв №14 тимчасово закривається
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через ремонтні роботи тимчасово закривається рух столичних трамваїв маршруту №14. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
У зв’язку з проведенням робіт по ремонту трамвайної колії на вулиці Василенка в обидва напрямку руху з 5 на 6 квітня 2017 року з 23 год. 35 хв. до 5 год. 30 хв. рух трамваїв маршруту №14 закривається.
Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, рух автотранспорту на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе буде частково обмежено.
Також нагадаємо, що фонтан на Майдані Незалежності в Києві, що не працював три роки, відремонтують до 1 травня.