Рух поїздів у Балаклії відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Рух поїздів через станцію Балаклія відновили у суботу. Про це повідомив голова Балаклійської районної державної адміністрації Степан Масельський у Facebook, передає УНН.
"В 14:30 відновлено рух потягів по станції Балаклія", - повідомив він.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Було евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.