Після масштабної аварії на Одещині повністю відновлено рух поїздів

О 1:30 5 липня по непарній колії перегону було укладено нову рейко-шпальну решітку силами працівників колійних машинних станцій Цвіткове, Усатове та Вапнярка. У 02:32 непарну колію перегону відкрито для руху поїздів.



Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" спрямувала два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва — Кишинів до прикордонної станції Кучурган з Молдовою через інцидент, який стався в Одеській області, де 3 липня з рейок зійшли 14 вантажних вагонів.

Нагадаємо, що 3 липня 2018 року, о 14:18 на перегоні Іванівка – Веселий Кут в Одеській області сталося сходження 14 вантажних вагонів, унаслідок чого було порушено габарит на обох коліях перегону. Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів було організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки.