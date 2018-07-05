Після масштабної аварії на Одещині повністю відновлено рух поїздів

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Залізничники повністю відновили рух поїздів в обох напрямках на перегоні Іванівка – Веселий Кут дільниці Подільськ – Роздільна регіональної філії "Одеська залізниця", де 3 липня стався схід 14 вантажних вагонів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

О 1:30 5 липня по непарній колії перегону було укладено нову рейко-шпальну решітку силами працівників колійних машинних станцій Цвіткове, Усатове та Вапнярка. У 02:32 непарну колію перегону відкрито для руху поїздів.

Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" спрямувала два пасажирські автобуси на станцію Затишшя для перевезення пасажирів поїзда № 65 Москва — Кишинів до прикордонної станції Кучурган з Молдовою через інцидент, який стався в Одеській області, де 3 липня з рейок зійшли 14 вантажних вагонів.

Нагадаємо, що 3 липня 2018 року, о 14:18 на перегоні Іванівка – Веселий Кут в Одеській області сталося сходження 14 вантажних вагонів, унаслідок чого було порушено габарит на обох коліях перегону. Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів було організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки.

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