После масштабной аварии в Одесской области полностью восстановлено движение поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Железнодорожники полностью восстановили движение поездов в обоих направлениях на перегоне Ивановка - Веселый Кут участке Подольск - Раздельная регионального филиала "Одесская железная дорога", где 3 июля произошел сход 14 грузовых вагонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В 1:30 5 июля по нечетному пути перегона была установлена новая четырехпутная решетка силами работников путевых машинных станций Цветково, Усатово и Вапнярка. В 2:32 нечетную путь перегона открыто для движения поездов.
Как сообщал УНН, "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишье для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов.
Напомним, что 3 июля 2018 года, в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего было повреждено габарит на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов было организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка.