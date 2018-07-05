После масштабной аварии в Одесской области полностью восстановлено движение поездов

В 1:30 5 июля по нечетному пути перегона была установлена новая четырехпутная решетка силами работников путевых машинных станций Цветково, Усатово и Вапнярка. В 2:32 нечетную путь перегона открыто для движения поездов.



Как сообщал УНН, "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишье для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов.

Напомним, что 3 июля 2018 года, в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего было повреждено габарит на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов было организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка.