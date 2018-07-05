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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 85813 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112517 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133425 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140279 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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После масштабной аварии в Одесской области полностью восстановлено движение поездов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Железнодорожники полностью восстановили движение поездов в обоих направлениях на перегоне Ивановка - Веселый Кут участке Подольск - Раздельная регионального филиала "Одесская железная дорога", где 3 июля произошел сход 14 грузовых вагонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В 1:30 5 июля по нечетному пути перегона была установлена новая четырехпутная решетка силами работников путевых машинных станций Цветково, Усатово и Вапнярка. В 2:32 нечетную путь перегона открыто для движения поездов.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" направила два пассажирских автобуса на станцию Затишье для перевозки пассажиров поезда № 65 Москва - Кишинев до пограничной станции Кучурган с Молдовой из-за инцидента, который произошел в Одесской области, где 3 июля с рельсов сошли 14 грузовых вагонов.

Напомним, что 3 июля 2018 года, в 14:18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего было повреждено габарит на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов было организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка.

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