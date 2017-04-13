Рух на мосту Метро через Русанівську протоку у Києві обмежать

"Із 20:00 14 квітня до 18:00 15 квітня в зв’язку з фрезеруванням дорожнього покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху, а саме: в напрямку руху з Броварського проспекту на Наддніпрянське шосе", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНН 13 квітня, стало відомо, які вулиці Києва перекриють під час Євробачення.

Також на Великдень у Києві роботу наземного транспорту подовжать.