Движение на мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничат

"С 20:00 14 апреля до 18:00 15 апреля в связи с фрезерованием дорожного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения, а именно: в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН 13 апреля, стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения.

Также на Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят.