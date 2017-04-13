Движение на мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Движение транспорта на мосту Метро через Русановский пролив будет частично ограничено с 20-ти часов 14 апреля до 18-ти часов 15 апреля из-за фрезерования дорожного полотна. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 20:00 14 апреля до 18:00 15 апреля в связи с фрезерованием дорожного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения, а именно: в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНН 13 апреля, стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения.