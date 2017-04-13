Движение на мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничат

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66538 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108397 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166253 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121973 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119881 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114267 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157354 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Движение на мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничат

Движение на мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничат

Киев  •  УНН

 • 12219 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Движение транспорта на мосту Метро через Русановский пролив будет частично ограничено с 20-ти часов 14 апреля до 18-ти часов 15 апреля из-за фрезерования дорожного полотна. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"С 20:00 14 апреля до 18:00 15 апреля в связи с фрезерованием дорожного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения, а именно: в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН 13 апреля, стало известно, какие улицы Киева перекроют во время Евровидения.

Также на Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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