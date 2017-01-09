Рух на дорогах Херсонщини відновлено
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 9 січня. УНН. На дорогах Херсонської області державного та регіонального значення рух відновлено, передає УНН з посиланням на прес-службу ОДА.
Продовжується розчищення від снігових заметів доріг місцевого значення у Білозерському районі.
До процесу розчищення доріг по області залучено 331 людину та 122 одииць техніки. За останню добу використано 178 т. піщано-сольової суміші. У м.Херсоні працює 8 одиниць техніки та 9 чоловік від КП “Дорожник”.
За прогнозом погоди, 9 січня в Херсонській області буде слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, на дорогах Кропивницького вночі працювали 13 одиниць снігоочисної техніки.