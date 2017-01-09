Рух на дорогах Херсонщини відновлено

Продовжується розчищення від снігових заметів доріг місцевого значення у Білозерському районі.

До процесу розчищення доріг по області залучено 331 людину та 122 одииць техніки. За останню добу використано 178 т. піщано-сольової суміші. У м.Херсоні працює 8 одиниць техніки та 9 чоловік від КП “Дорожник”.

За прогнозом погоди, 9 січня в Херсонській області буде слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, на дорогах Кропивницького вночі працювали 13 одиниць снігоочисної техніки.