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12 марта, 19:49 • 92654 просмотра

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11 марта, 14:39 • 144682 просмотра

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Движение на дорогах Херсонской области восстановили

Движение на дорогах Херсонской области восстановили

Киев • УНН

 • 8610 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 9 января. УНН. На дорогах Херсонской области государственного и регионального значения движение восстановлено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Продолжается расчистка от снежных заносов дорог местного значения в Белозерском районе.

К процессу расчистки дорог по области привлечены 331 человек и 122 единицы техники. За последние сутки использовали 178 т песчано-солевой смеси. В Херсоне работает 8 единиц техники и 9 человек от КП "Дорожник".

По прогнозу погоды, 9 января в Херсонской области будет слабый гололед, на дорогах гололедица.

Напомним, на дорогах Кропивницкого ночью работали 13 единиц снегоочистительной техники.

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