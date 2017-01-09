Движение на дорогах Херсонской области восстановили
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 9 января. УНН. На дорогах Херсонской области государственного и регионального значения движение восстановлено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Продолжается расчистка от снежных заносов дорог местного значения в Белозерском районе.
К процессу расчистки дорог по области привлечены 331 человек и 122 единицы техники. За последние сутки использовали 178 т песчано-солевой смеси. В Херсоне работает 8 единиц техники и 9 человек от КП "Дорожник".
По прогнозу погоды, 9 января в Херсонской области будет слабый гололед, на дорогах гололедица.
Напомним, на дорогах Кропивницкого ночью работали 13 единиц снегоочистительной техники.