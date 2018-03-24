Рух на трасі “Київ-Харків” перекрили після повідомлення про закладену вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Через повідомлення про закладання вибухівки тимчасово перекрили рух транспорту на ділянці траси “Київ-Харків" поблизу Борисполя Київської області. Про це УНН повідомив начальник відділ комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
“Близько 10:00 надійшло повідомлення про закладання вибухівки в районі 50-го км траси „Київ-Харків“ у Бориспільському районі. Про всяк випадок рух на ділянці призупинено. На місце виїхали та працюють вибухотехніки”, — сказав М.Жукович.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 24 березня, неподалік міста Стрий Львівської області селяни перекривали трасу Київ-Чоп у зв'язку з поганим станом місцевої дороги.