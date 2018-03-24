Движение на трассе "Киев-Харьков" перекрыли после сообщения о заложенной взрывчатке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Из-за сообщения о закладке взрывчатки временно перекрыли движение транспорта на участке трассы "Киев-Харьков" вблизи Борисполя Киевской области. Об этом УНН сообщил начальник отдел коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"Около 10:00 поступило сообщение о закладке взрывчатки в районе 50-го км трассы "Киев-Харьков" в Бориспольском районе. На всякий случай движение на участке приостановлено. На место выехали и работают взрывотехники", - сказал М.Жукович.
Как сообщал УНН, сегодня, 24 марта, недалеко от города Стрый Львовской области жители села перекрывали трассу Киев-Чоп в связи с плохим состоянием местной дороги.