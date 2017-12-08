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Рух Московським і Південним мостами Києва частково обмежать

Рух Московським і Південним мостами Києва частково обмежать

Київ • УНН

 • 13171 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Так, 9 грудня рух транспорту Московським і Південним мостами частково обмежать. Про це повідомляють у КК “Київавтодор”, передає УНН.

Так, у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на Московському мості через р. Дніпро буде обмежено рух транспорту цієї суботи:

з 11:00 до 13:00 першою смугою руху в напрямку просп. Генерала Ватутіна;
з 13:00 до 18:00 першою смугою руху в напрямку ст. м. “Петрівка”.

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Цього ж дня у зв’язку з ремонтом покриття на естакаді Південного мостового переходу обмежать рух транспорту першою смугою:

з 10:00 до 12:00 у напрямку руху з Наддніпрянського шосе до просп. М. Бажана;
з 12:00 до 16:00 у напрямку руху з просп. М. Бажана до Наддніпрянського шосе.

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