Движение Московским и Южным мостами Киева частично ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Так, 9 декабря движение транспорта Московским и Южным мостами частично ограничат. Об этом сообщают в КК "Киевавтодор", передает УНН.
Так, в связи с ремонтом дорожного покрытия на Московском мосту через р. Днепр будет ограничено движение транспорта в эту субботу:
с 11:00 до 13:00 первой полосой движения в направлении просп. Генерала Ватутина;
с 13:00 до 18:00 первой полосой движения в направлении ст. м. "Петровка".
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В этот же день в связи с ремонтом покрытия на эстакаде Южного мостового перехода ограничат движение транспорта первой полосой:
с 10:00 до 12:00 в направлении движения с Надднепрянского шоссе до ул. М. Бажана;
с 12:00 до 16:00 в направлении движения с просп. М. Бажана до Надднепрянского шоссе.