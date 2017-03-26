Рух київських тролейбусів №27 тимчасово закриють у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У понеділок вночі через ремонт закриють рух тролейбусів №27. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У понеділок 27 березня у зв’язку з ремонтом контактної мережі на вулиці Вадима Гетьмана рух тролейбусів маршруту № 27 закривається з 00:40 до 5:10.
“Таким чином, відмінено відправлення від станції метро "Петрівка" о 00:25 та о 00:40”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, столичний тролейбус маршруту №39 змінить рух через проведення робіт з асфальтування на Кільцевій дорозі.