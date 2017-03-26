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Рух київських тролейбусів №27 тимчасово закриють у понеділок

Рух київських тролейбусів №27 тимчасово закриють у понеділок

Київ • УНН

 • 9656 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У понеділок вночі через ремонт закриють рух тролейбусів №27. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

У понеділок 27 березня у зв’язку з ремонтом контактної мережі на вулиці Вадима Гетьмана рух тролейбусів маршруту № 27 закривається з 00:40 до 5:10.

“Таким чином, відмінено відправлення від станції метро "Петрівка" о 00:25 та о 00:40”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, столичний тролейбус маршруту №39 змінить рух через проведення робіт з асфальтування на Кільцевій дорозі.

Українські Національні Новини

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