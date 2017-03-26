Движение киевских троллейбусов №27 временно закроют в понедельник

В понедельник 27 марта в связи с ремонтом контактной сети на улице Вадима Гетьмана движение троллейбусов маршрута № 27 закрывается с 00:40 до 5:10.

“Таким образом, отменено отправление от станции метро "Петровка" в 00:25 и в 00:40”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, столичный троллейбус маршрута № 39 изменит движение через проведение работ по асфальтированию на Кольцевой дороге.