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Движение киевских троллейбусов №27 временно закроют в понедельник

Движение киевских троллейбусов №27 временно закроют в понедельник

Киев • УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В понедельник ночью из-за ремонта закроют движение троллейбусов №27. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

В понедельник 27 марта в связи с ремонтом контактной сети на улице Вадима Гетьмана движение троллейбусов маршрута № 27 закрывается с 00:40 до 5:10.

“Таким образом, отменено отправление от станции метро "Петровка" в 00:25 и в 00:40”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, столичный троллейбус маршрута № 39 изменит движение через проведение работ по асфальтированию на Кольцевой дороге.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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