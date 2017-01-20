Рух деякого транспорту у Києві тимчасово закриють

“21 січня з 00:30 до 04:30 у зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Генерал Ватутіна рух тролейбусних маршрутів № 30, 31, 37, 47, 50, 50к закривається. Про це повідомили у КП „Київпастранс“. Заїзд останніх і виїзд перших машин буде скориговано”, — сказано в повідомленні.