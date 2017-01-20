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Рух деякого транспорту у Києві тимчасово закриють

Рух деякого транспорту у Києві тимчасово закриють

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві, у зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Генерал Ватутіна, рух деяких тролейбусних маршрутів тимчасово закриють. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

“21 січня з 00:30 до 04:30 у зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Генерал Ватутіна рух тролейбусних маршрутів № 30, 31, 37, 47, 50, 50к закривається. Про це повідомили у КП „Київпастранс“. Заїзд останніх і виїзд перших машин буде скориговано”, — сказано в повідомленні.

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