Рух деякого транспорту у Києві тимчасово закриють
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Києві, у зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Генерал Ватутіна, рух деяких тролейбусних маршрутів тимчасово закриють. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“21 січня з 00:30 до 04:30 у зв’язку з ремонтом контактної мережі на просп. Генерал Ватутіна рух тролейбусних маршрутів № 30, 31, 37, 47, 50, 50к закривається. Про це повідомили у КП „Київпастранс“. Заїзд останніх і виїзд перших машин буде скориговано”, — сказано в повідомленні.