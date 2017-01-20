Движение некоторого транспорта в Киеве временно закроют

"21 января с 00:30 до 4:30 в связи с ремонтом контактной сети на ул. Генерал Ватутина движение троллейбусных маршрутов № 30, 31, 37, 47, 50, 50к закрывается. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс". Заезд последних и выезд первых машин будет скорректирован", - сказано в сообщении.