Рух автотранспорту в Києві сьогодні буде обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Рух автотранспорту на з’їзді з просп. Академіка Глушкова на вул. Академіка Заболотного буде повністю обмежено, передає УНН з посиланням на комунальна корпорація “Київавтодор” у Facebook.
“З 07.00 год. до 23.00 год. у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі рух автотранспорту на з’їзді з просп. Академіка Глушкова на вул. Академіка Заболотного (уздовж ТЦ „Магеллан“) буде повністю обмежено,” — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що об’їзд ділянки робіт можливий по шляхопроводу на Одеській площі.