Рух автотранспорту в Києві сьогодні буде обмежено

“З 07.00 год. до 23.00 год. у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі рух автотранспорту на з’їзді з просп. Академіка Глушкова на вул. Академіка Заболотного (уздовж ТЦ „Магеллан“) буде повністю обмежено,” — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що об’їзд ділянки робіт можливий по шляхопроводу на Одеській площі.