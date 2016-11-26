Движение автотранспорта в Киеве сегодня будет ограничено

"С 07.00. до 23.00 час. в связи с капитальным ремонтом транспортной развязки на Одесской площади движение автотранспорта на съезде с просп. Академика Глушкова на ул. Академика Заболотного (вдоль ТЦ "Магеллан") будет полностью ограничено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что объезд участка работ возможен по путепроводу на Одесской площади.