Рух автомобілів в напрямку Вінниця—Велика Михайлівка відновлено
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 9 січня. УНН. Рух транспортних засобів на автошляху державного значення Вінниця—Велика Михайлівка відновлено. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Одеської ОДА.
Із 20:00 9 січня знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення (регіональна): Р-33 Вінниця-Турбін-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка -/М-16/ км 212+503 — км 289+000.
Нагадаємо, від переохолодження в Одеській області загинуло вже двоє людей.