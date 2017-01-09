Движение автомобилей в направлении Винница-Большая Михайловка восстановлено
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 9 января. УНН. Движение транспортных средств на автодороге государственного значения Винница-Большая Михайловка восстановлено. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
С 20:00 9 января снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения (региональная) Р-33 Винница-Турбин-Гайсин-Балта-Большая Михайловка - / М-16 / км 212 + 503 - км 289 +000.
Напомним, от переохлаждения в Одесской области погибли уже два человека .