Рух автомобілів Хрещатиком відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Рух автомобілів вулицею Хрещатик відновлено після генеральної репетиції військового параду до Дня Незалежності України, передає УНН.
Сьогодні орієнтовно о 15:30 у центрі Києва було перекрито рух автомобілів у зв’язку з генеральною репетицією військового параду. Після проходження військ та техніки центральною вулицею столиці, десь приблизно о 20:15 проїзд знову відновили.
Як повідомляв УНН, Президент взяв участь у генеральній репетиції військового параду у Києві.
В День Незалежності станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" будуть частково зачинені.
Нагадаємо, підрозділи МВС візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності.