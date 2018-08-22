Движение автомобилей по Крещатику возобновлено
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Движение автомобилей по улице Крещатик восстановлено после генеральной репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины, передает УНН.
Сегодня ориентировочно в 15:30 в центре Киева было перекрыто движение автомобилей в связи с генеральной репетицией военного парада. После прохождения войск и техники по центральной улице столицы, где-то примерно в 20:15 проезд снова восстановили.
Как сообщал УНН, Президент принял участие в генеральной репетиции военного парада в Киеве.
В День Независимости станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты.
Напомним, подразделения МВД примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости.