Движение автомобилей по Крещатику возобновлено

Сегодня ориентировочно в 15:30 в центре Киева было перекрыто движение автомобилей в связи с генеральной репетицией военного парада. После прохождения войск и техники по центральной улице столицы, где-то примерно в 20:15 проезд снова восстановили.



Как сообщал УНН, Президент принял участие в генеральной репетиции военного парада в Киеве.



В День Независимости станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты.

Напомним, подразделения МВД примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости.