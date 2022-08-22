"Ru-пропаганда знову створює вигадані світи": в ОП відповіли на звинувачення у вбивстві дугіної
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Радник Глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував звинувачення російського фсб у тому, що українські спецслужби нібито вбили дар'ю дугіну внаслідок вибуху замінованого автомобіля під Москвою у суботу, передає УНН.
Деталі
Михайло Подоляк прокоментував у Twitter: "Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину. Дивно, що на місці не знайшли візитівку "Правого сектора" чи "естонську візу". Жаби й гадюки російських спецслужб почали внутрішньовидову боротьбу".
Що передувало
У суботу, внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинула дар'я дугіна - дочка відомого ультранаціоналістичного ідеолога "русского мира" олександра дугіна.
російське фсб нібито встановило, що "злочин був підготовлений та скоєний українськими спецслужбами", повідомляє ТАРС.
За інформацією росЗМІ, нападниця прибула до росії 23 липня 2022 року разом із малолітньою дочкою. У суботу пара відвідала підмосковний фестиваль, де дугіна була почесним гостем.
"Після дистанційного підриву вибухівки, закладеної в Toyota Land Cruiser Prado дугіної, пара проїхала через Псковську область до Естонії", - повідомляє ТАРС.