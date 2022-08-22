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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ru-пропаганда снова создает вымышленные миры": в ОП ответили на обвинения в убийстве дугиной

Киев • УНН

 • 153703 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения российского фсб в том, что украинские спецслужбы якобы убили дарью дугину в результате взрыва заминированного автомобиля под Москвой в субботу, передает УНН.

"Ru-пропаганда снова создает вымышленные миры": в ОП ответили на обвинения в убийстве дугиной

Детали

Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter: "Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Странно, что на месте не нашли визитку" "Правого сектора" или "эстонскую визу". Лягушки и змеи российских спецслужб начали внутривидовую борьбу".

Что предшествовало

В субботу, в результате взрыва заминированного автомобиля погибла дарья дугина – дочь известного ультранационалистического идеолога "русского мира" александра дугина.

российское фсб якобы установило, что "преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", сообщает ТАСС.

По информации росСМИ, нападавшая прибыла в россию 23 июля 2022 года вместе с малолетней дочерью. В субботу пара посетила подмосковный фестиваль, где дугина была почетным гостем.

"После дистанционного подрыва взрывчатки, заложенной в Toyota Land Cruiser Prado дугиной, пара проехала через Псковскую область в Эстонию", - сообщает ТАСС.

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