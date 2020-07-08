РПЦ вважає, що "згадка Бога" у конституції РФ "не може образити атеїстів"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Поправка до Конституції РФ про віру в Бога не може ображати атеїстів, вважає голова Синодального відділу зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС, яке цитує його інтерв’ю одному з російських ЗМІ.
“Як це (нововведення) може ображати атеїстів? Це ж констатація факту, що предки передали нам віру в Бога. Адже факт існування атеїстів не ображайте віруючих... Атеїст може вважати, що віруючий помиляється, але існування віруючого не ображайте атеїста”, — сказав він.
У п. 2 нової статті 67.1 Конституції Росії говориться, що “Російська Федерація, об’єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам’ять предків, які передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, яка склалася історично”.
Загальноросійський голосування з питання внесення змін до Конституції РФ проходило з 25 червня по 1 липня, основним став останній день. Голосування протягом декількох днів було організовано для запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з даними ЦВК за підсумками опрацювання 100% протоколів, так звані “поправки” до конституції підтримали 77,92% тих, хто проголосував, проти проголосували 21,27%, підсумкова явка по країні склала 67,97%.
Додамо, що патріарх Кирило вважає, що “згадка Бога” в Конституції РФ не загрожує принципу світської держави.