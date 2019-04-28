Розвідслужби попереджають про можливість нових терактів на курортах Азії і Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Розвідслужби припускають, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" можуть здійснити нові атаки в туристичних зонах Азії і Африки, подібні до тієї, що була зроблена на Шрі-Ланці. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sunday Telegraph, яка має джерела в розвідслужбах.
За інформацією видання, розвідка вважає, що нові атаки можливі в зв'язку з тим, що натхненники ІД після розгрому угруповання більше не переймаються питаннями її управління і виявилися вільними для проведення "терористичних атак".
Розвідка вважає, що бойовики ІД, які залишають Ірак і Сирію, тепер зосередяться на проведенні атак на курортах. Уразливими в плані можливості нових терактів обізнані джерела видання називають Індію, Мальдіви, а також туристичні місця в Кенії і Танзанії.
Нагадаємо, у місті Трінкомалі військові Шрі-Ланки затримали чоловіка з 6,5 кілограмами вибухівки.