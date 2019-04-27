На Шрі-Ланці затримали чоловіка з великою кількістю вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У місті Трінкомалі військові Шрі-Ланки затримали чоловіка з 6,5 кілограмами вибухівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter First News.
У чоловіка також було знайдено 215 детонаторів.
За інформацією Ada Derana влада Шрі-Ланки продовжили комендантську години.
Комендантська година діятиме з 22:00 27 квітня до 04:00 28 квітня за місцевим часом.
Як повідомляв УНН, при перестрілці на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з них шестеро діти.
Нагадаємо, 24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.
Вісім вибухів, по три з яких — у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розрахованими на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.