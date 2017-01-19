Розвідка: троє бойовиків вчинили самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В лавах бойовиків зафіксовано три випадки самогубства та 5 самострілів в період з 7 по 17 січня 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням інформацію прес-центру Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“У період з 7 по 17 січня ц.р. у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, які дислокуються в районі н.п.Пікузи, зафіксовано 3 випадки самогубства та 5 самострілів”, — повідомляє розвідка.
Також повідомляється, що більша частина військовослужбовців (в основному з числа місцевих мешканців) демотивовані та не бажають продовжувати “службу”.
“Задля мотивації продовження виконання злочинних наказів російської окупаційної влади командування противника обіцяє підвищити грошове забезпечення особовому складу”, — йдеться у повідомленні розвідки.
Нагадаємо, 16 січня внаслідок сутички між російськими військовими і місцевими контрактниками на Донбасі загинуло троє військовослужбовців та ще дев’ять поранені.