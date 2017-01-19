Разведка: трое боевиков совершили самоубийство

"В период с 7 по 17 января с.г. в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, дислоцирующихся в районе н.п. Пикузы, зафиксировано 3 случая самоубийства и 5 самострелов", - сообщает разведка.

Также сообщается, что большая часть военнослужащих (в основном из числа местных жителей) демотивированы и не желают продолжать "службу".

"Для мотивации продолжения выполнения преступных приказов российской оккупационной власти командование противника обещает повысить денежное обеспечение личному составу", - говорится в сообщении разведки.

Напомним, 16 января в результате столкновения между российскими военными и местными контрактниками на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще девять ранены.