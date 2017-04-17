Розвідка: шахтарі на окупованому Донбасі збираються на мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колективи непрацюючих шахт на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей планують вийти на мітинг з вимогою до ватажка самопроголошеної “Донецької народної республіки” Олександра Захарченка підвищити рівень життя. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Зростає соціальна напруга на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відмічається поширення закликів до колективів непрацюючих шахт та їх родичів прийняти участь о 10 годині ранку 19 квітня ц.р. у мітингу на площі Леніна в м.Донецьк, на якому планується висунути вимогу голові "ДНР" О.Захарченко провести невідкладні заходи спрямовані на підвищення рівня достатку населення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мотивом даної акції служить “важке економічне становище місцевого населення, скорочення та відправка у неоплачувану відпустку шахтарів та бездіяльність керівництва шахт щодо виплати заборгованості по заробітній платні”.
Як повідомляв УНН, бойовиків виганяють із підрозділів через алкоголізм і наркозалежність.