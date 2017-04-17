Разведка: шахтеры на оккупированном Донбассе собираются на митинг

"Растет социальное напряжение на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Отмечается распространение призывов к коллективам неработающих шахт и их родственников принять участие в 10:00 утра 19 апреля с.г. в митинге на площади Ленина в г.Донецк, на котором планируется выдвинуть требование голове "ДНР" О.Захарченко провести неотложные мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мотивом данной акции служит "тяжелое экономическое положение местного населения, сокращения и отправка в неоплачиваемый отпуск шахтеров и бездействие руководства шахт по выплате задолженности по заработной плате".

Как сообщал УНН, боевиков выгоняют из подразделений из-за алкоголизма и наркозависимости.