Розвідка повідомляє про масове розкрадання військового майна та пального бойовиками

“У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ спостерігається подальше зниження морально-психологічного стану особового складу. Продовжуються випадки дезертирства, крадіжок та грубих порушень військової дисципліни. 17 січня ц.р. після завершення командно-штабного навчання, у ході заходів по згортанню пунктів управління з’єднань і частин 1, 2 АК, відмічено масове розкрадання військового майна та пального. Військовою прокуратурою російських окупаційних військ проводиться розслідування по семи фактам крадіжок”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, на військового комісара “ЛНР” здійснили спробу замаху.