Разведка сообщает о массовом хищении военного имущества и горючего боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. После завершения командно-штабных учений 17 января, в ходе мероприятий по свертыванию пунктов управления соединений и частей 1, 2 АК, отмечено массовое хищение военного имущества и горючего. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава. Продолжаются случаи дезертирства, краж и грубых нарушений воинской дисциплины. 17 января с.г. после завершения командно-штабных учений, в ходе мероприятий по свертыванию пунктов управления соединений и частей 1, 2 АК, отмечено массовое хищение военного имущества и горючего. Военной прокуратурой российских оккупационных войск проводится расследование по семи фактам краж", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на военного комиссара "ЛНР" совершили попытку покушения.