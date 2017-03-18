Разведка сообщает о массовом хищении военного имущества и горючего боевиками

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. После завершения командно-штабных учений 17 января, в ходе мероприятий по свертыванию пунктов управления соединений и частей 1, 2 АК, отмечено массовое хищение военного имущества и горючего. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава. Продолжаются случаи дезертирства, краж и грубых нарушений воинской дисциплины. 17 января с.г. после завершения командно-штабных учений, в ходе мероприятий по свертыванию пунктов управления соединений и частей 1, 2 АК, отмечено массовое хищение военного имущества и горючего. Военной прокуратурой российских оккупационных войск проводится расследование по семи фактам краж", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на военного комиссара "ЛНР" совершили попытку покушения.

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