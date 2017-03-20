Розвідка повідомила про збільшення правопорушень серед бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Після отримання особовим складом російсько-окупаційних військ грошових виплат знизився рівень військової дисципліни та збільшилась кількість правопорушень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Після отримання особовим складом російсько-окупаційних військ 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ грошових виплат по закінченню командно-штабних навчань (виплату розпочато з 17 березня цього року), суттєво знизився рівень військової дисципліни та збільшилась кількість правопорушень, скоєних військовослужбовцями у стані алкогольного й наркотичного сп’яніння, у тому числі під час перебування у громадських місцях", - повідомила розвідка.
Також у розвідці зазначили, що кількість затриманих військовослужбовців за скоєні правопорушення у нетверезому стані та під впливом наркотичних речовин зросла вдвічі.
"Комендантськими службами 1-го і 2-го АК відмічається, що кількість затриманих військовослужбовців за скоєні правопорушення у нетверезому стані та під впливом наркотичних речовин зросла вдвічі у підрозділах 1-ої окремої мотострілецької бригади (Кальміуське), 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК та 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у розвідці повідомили, що бойовики проведуть примусовий призов для доукомплектування з’єднань.