Разведка сообщила об увеличении правонарушений среди боевиков на Донбассе

"После получения личным составом российско-оккупационных войск 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ денежных выплат по окончании командно-штабных учений (выплату начато с 17 марта этого года), существенно снизился уровень воинской дисциплины и увеличилось количество правонарушений, совершенных военнослужащими в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в том числе во время пребывания в общественных местах ", - сообщила разведка.

Также в разведке отметили, что количество задержанных военнослужащих за совершенные правонарушения в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических веществ увеличилось вдвое.

"Комендантской службой 1-го и 2-го АК отмечается, что количество задержанных военнослужащих за совершенные правонарушения в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотических веществ возросло вдвое в подразделениях первой отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское), 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК и седьмой отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ", - говорится в сообщении.

Напомним, в разведке сообщили, что боевики проведут принудительный призыв для доукомплектования соединений .