Розвідка повідомила про стан окупаціних військ на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Укомплектованість окупаційних військ на Донбасі становить до 80%, більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків. Про це в ефірі “Донбас. Реалії” заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ГУР.
“Укомплектованість окупаційних військових об’єднань на сході України становить до 80 відсотків”, — повідомили в пресслужбі ГУР, цитуючи колегу.
Так, коментуючи проведення російською окупаційною адміністрацією перевірки мобілізаційної готовності, Скібіцький зазначив, що більш укомплектованими є тилові частини та підрозділи забезпечення бойовиків.
“Проблема, яка пов’язана з мобілізаційними ресурсами, була виявлена під час перевірок 1 та 2 АК комісією генерального штабу ЗС Росії, і в авральному порядку зараз здійснюється усунення недоліків”, — сказав він.
Так, повідомляють в пресслужбі, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тисяч осіб. У 1 та 2 АК проходять службу близько 3 тисяч кадрових військових ЗС РФ.
“Проте, за інформацією воєнної розвідки України, відмічається відтік військовослужбовців з частин 1 та 2 АК та зменшення мобілізаційного ресурсу. Це зумовлено тим, що внаслідок важких соціально-економічних умов велика частина населення так званих „республік“ виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі квазіреспублік громадян віком від 18 до 50 років”, — зазначають у ГУР.
Як повідомляв УНН, за інформацією розвідки, Російська Федерація продовжує постачати на окуповані території озброєння та інше військове майно.