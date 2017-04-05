Розвідка Нідерландів звинуватила РФ у спробі вплинути на результат виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Згідно зі щорічною доповіддю розвідки Нідерландів, Росія намагалася вплинути на результат виборів минулого місяця, поширюючи фейкові новини, передає УНН з посиланням на Politico.
Голова розвідслужби Нідерландів Роб Бертоль заявив, що “Москві не вдалося істотно вплинути на виборчий процес”.
“Я думаю, що вони намагалися підштовхнути виборців в неправильному напрямку, поширюючи новини, які не відповідають дійсності”, — сказав він.
Зазначається, що за даними доповіді, “загроза з боку Росії в Нідерландах і Європі значно вище, ніж рік тому”.
“У своєму прагненні позиціонувати себе як наддержава, Росія не боїться використовувати методи "холодної війни“, щоб домогтися політичного впливу”, — йдеться в доповіді.
Як повідомляв УНН, розвідка США стверджує, що президент Росії Володимир Путін в 2016 році створив спеціальну програму з надання впливу на демократичний процес обрання нового президента США з метою перешкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон здобути перемогу на виборах.