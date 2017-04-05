Разведка Нидерландов обвинила РФ в попытке повлиять на результат выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Согласно ежегодному докладу разведки Нидерландов, Россия пыталась повлиять на результат виборов прошлого месяца, распространяя фейковые новости, передает УНН со ссылкой на Politico.
Председатель разведслужбы Нидерландов Роб Бертоль заявил, что "Москве не удалось существенно повлиять на избирательный процесс".
"Я думаю, что они пытались подтолкнуть избирателей в неправильном направлении, распространяя новости, которые не соответствуют действительности", - сказал он.
Отмечается, что по данным доклада, "угроза со стороны России в Нидерландах и Европе значительно выше, чем год назад".
"В своем стремлении позиционировать себя как сверхдержава, Россия не боится использовать методы "холодной войны", чтобы добиться политического влияния ", - говорится в докладе.
Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по оказанию влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.