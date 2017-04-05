Разведка Нидерландов обвинила РФ в попытке повлиять на результат выборов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66510 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108389 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166241 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121965 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119876 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114262 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105393 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157346 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разведка Нидерландов обвинила РФ в попытке повлиять на результат выборов

Разведка Нидерландов обвинила РФ в попытке повлиять на результат выборов

Киев  •  УНН

 • 11870 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Согласно ежегодному докладу разведки Нидерландов, Россия пыталась повлиять на результат виборов прошлого месяца, распространяя фейковые новости, передает УНН со ссылкой на Politico.

Председатель разведслужбы Нидерландов Роб Бертоль заявил, что "Москве не удалось существенно повлиять на избирательный процесс".

"Я думаю, что они пытались подтолкнуть избирателей в неправильном направлении, распространяя новости, которые не соответствуют действительности", - сказал он.

Отмечается, что по данным доклада, "угроза со стороны России в Нидерландах и Европе значительно выше, чем год назад".

"В своем стремлении позиционировать себя как сверхдержава, Россия не боится использовать методы "холодной войны", чтобы добиться политического влияния ", - говорится в докладе.

Как сообщал УНН, разведка США утверждает, что президент России Владимир Путин в 2016 году создал специальную программу по оказанию влияния на демократический процесс избрания нового президента США с целью помешать кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон победить на выборах.

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