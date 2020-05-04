Розтратив гроші на фоні зриву опалювального сезону в Смілі: чиновнику повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Заступнику директора теплопостачального підприємства в місті Сміла на Черкащині повідомлено про підозру за умисне невиконання рішення суду та розтрату майже 1 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"... повідомлено про підозру заступнику директора теплопостачального підприємства в місті Сміла за фактом умисного невиконання рішення суду та розтрати грошових коштів фізичних осіб, що перебували в його віданні, в загальній сумі більш як 970 тис. грн (ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України)“, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за версією слідства, підозрюваний, достовірно знаючи, що послуги з теплопостачання у січні 2018 року товариством не надавалися, використовуючи рішення Смілянської міської ради “Про надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у січні 2018 року вказаним товариством” умисно не виконав рішення суду, що набрало законної сили, та вчинив розтрату грошових коштів, що надійшли на банківські рахунки неіснуючого суб’єкта господарювання від фізичних і юридичних осіб міста Сміла за надані послуги з теплопостачання. Своїми діями службовець заподіяв шкоду фізичним особам та інтересам держави в особливо великих розмірах.
"За клопотанням прокурора у кримінальному провадженні, з метою конфіскації майна підозрюваного слідчим суддею Придніпровського районного суду міста Черкаси 30 квітня 2020 накладено арешт на нерухоме майно (квартиру) підозрюваного", - зазначається в повідомленні.
Також наразі у кримінальному провадженні вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та закінчення досудового розслідування.
Нагадаємо, у січні 2018 року у місті Сміла Черкаської області був провал опалювального сезону: були відключені від газу дві котельні, які забезпечували теплом житлові будинки.