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Растратил деньги на фоне срыва отопительного сезона в Смеле: чиновнику сообщили подозрение

Киев • УНН

 • 9533 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Заместителю директора теплоснабжающего предприятий в городе Смела Черкасской области сообщено о подозрении за умышленное неисполнение решения суда и растрату почти 1 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Растратил деньги на фоне срыва отопительного сезона в Смеле: чиновнику сообщили подозрение

"... сообщено о подозрении заместителю директора теплоснабжающих предприятий в городе Смела по факту умышленного неисполнения решения суда и растраты денежных средств физических лиц, находящихся в его ведении, в общей сумме более 970 тыс. грн (ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по версии следствия, подозреваемый, зная, что услуги по теплоснабжению в январе 2018 года обществом не предоставлялись, используя решение Смелянского городского совета "О предоставлении услуг по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии в январе 2018 года указанным обществом" умышленно не выполнил решение суда, вступившего в законную силу, и совершил растрату денежных средств, поступивших на банковские счета несуществующего предприятия от физических и юридических лиц города Смела за предоставленные услуги по теплоснабжению. Своими действиями служащий причинил вред физическим лицам и интересам государства в особо крупных размерах.

"По ходатайству прокурора в уголовном производстве, с целью конфискации имущества подозреваемого следственным судьей Приднепровского районного суда города Черкассы 30 апреля 2020 года наложен арест на недвижимое имущество (квартиру) подозреваемого", - отмечается в сообщении.

Также сейчас в уголовном производстве принимаются меры по избранию подозреваемому меры пресечения и окончанию досудебного расследования.

Напомним, в январе 2018 года в городе Смела Черкасской области был провал отопительного сезона: были отключены от газа две котельные, которые обеспечивали теплом жилые дома.

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