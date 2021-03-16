Розтрата природного газу на понад 413 млн грн: розслідування завершено

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"Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України: за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 16 березня, обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва. Фігуранту загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що експосадовець державного підприємства у серпні 2013 року підписав окреме доручення на користь однієї з комерційних структур. Цим документом він фактично надав вказівку здійснити відбір природного газу з підземних сховищ на користь зазначеної фірми в обсязі 115 млн куб.м, хоча точно знав, що у власності зазначеної юридичної особи було лише 15,4 млн куб.м газу.

"Такі дії посадовця призвели до того, що з газотранспортної системи України на користь зазначеної комерційної структури здійснено незаконний відбір природного газу, у результаті чого нанесено збитків на суму 413,4 мільйона гривень", - інформує МВС.

Доповнення

Фінансового директора “Донецькоблгазу” судитимуть через розтрату 500 млн грн коштів підприємства.



