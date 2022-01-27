Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: нові деталі про стрілка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Нацгвардієць, якого підозрюють у вбивстві п'яти військовослужбовців у Дніпрі, родом з Одеської області, йому не більше 21 року. Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області, пише УНН.
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“Наразі встановлено, що це військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області”, — сказано в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що подія сталася сьогодні близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу.
За даними поліції, стрілок із автоматичною зброєю втік з місця злочину.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Южмаш”) сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.