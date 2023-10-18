Розстріл активістів Майдану на Інститутській: суд оголосив вирок "беркутівцям"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Святошинський райсуд Києва оголосив вирок у справі щодо вбивств 20 лютого 2014 року під час Євромайдану. Колишніх "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського визнано винними у вбивстві людей. Сергія Тамтуру та Олександра Марінченка суд виправдав. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Зінченко та Аброськін отримали по 15 років ув'язнення, Янішевський - довічне ув'язнення. Проте ці троє були звільненні з-під варти в грудні 2019 року в межах обміну полоненими з рф та втекли в росію.
Тамтуру та Марінченка, які залишилися в Україні, суд виправдав.
Суд скасував запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання щодо Зінченка, Аброськіна, Янішевського, які перебувають у розшуку.
Також суд постановив надати дозвіл на затримання Зінченка, Аброськіна, Янішевського для забезпечення виконання покарання.
Нагадаємо
17 листопада 2022 року суд присяжних Святошинського районного суду міста Києва завершив судовий розгляд справи «Вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану», який тривав з травня 2016 року.
П'ятьох колишніх "беркутівців" - Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського - обвинувачували у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.
29 грудня 2019 року відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном. Тодішня учасниця переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою москви.
Святошинський районний суд міста Києва оголосив у міжнародний розшук підозрюваних у масових вбивствах активістів на Майдані у 2014 році, колишніх бійців підрозділу “Беркут” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського.