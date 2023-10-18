Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд огласил приговор "беркутовцам"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Святошинский райсуд Киева огласил приговор по делу об убийствах 20 февраля 2014 года во время Евромайдана. Бывшие "беркутовцы" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский признаны виновными в убийстве людей. Сергея Тамтуру и Александра Маринченко суд оправдал. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
Зинченко и Аброськин получили по 15 лет заключения, Янишевский - пожизненное заключение. Однако эти трое были освобождении из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с рф и сбежали в россию.
Тамтуру и Маринченко, которые остались в Украине, суд оправдал.
Суд отменил меры пресечения в виде личного обязательства в отношении Зинченко, Аброскина, Янишевского, которые находятся в розыске.
Также суд постановил предоставить разрешение на задержание Зинченко, Аброскина, Янишевского для обеспечения исполнения наказания.
Напомним
17 ноября 2022 года суд присяжных Святошинского районного суда города Киева завершил судебное рассмотрение дела «Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана», которое длилось с мая 2016 года.
Пятерых бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняли в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.
29 декабря 2019 года состоялось освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Тогдашняя участница переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием москвы.
Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск подозреваемых в массовых убийствах активистов на Майдане в 2014 году, бывших бойцов подразделения “Беркут” Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янышевского.