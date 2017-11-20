Розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності не стали пріоритетом для держави – Горбатюк

"Слід зазначити, що Департаментом спеціальних розслідувань здійснюється розслідування злочинів вчинених лише у Києві під час подій, що мали місце у листопаді 2013 року – лютому 2014. Це біля 3,5 тисяч епізодів злочинів. Відповідно, по цих злочинах була задіяна величезна кількість правоохоронців. Понад 15 тисяч осіб перевіряється на вчинення злочину і це задіяні не лише правоохоронці, а практично весь державний апарат – і судівський апарат був тим чи іншим чином причетний до злочинної протидії протестним акціям. Робота по розкриттю злочину – це робота всієї держави практично. Це не може бути робота одного окремого слідчого підрозділу і, якщо говорити про цей час, що здійснювалось розслідування нами, я можу впевнено на сьогоднішній день сказати, що справа щодо розслідування злочинів під час протестних акцій – не стало справою державного пріоритету, справою державної ваги", - сказав він.

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За його словами, повноцінне бажання аби це розслідувалось, є у слідчих та прокурорів, родин Небесної сотні та адвокатів потерпілої сторони, які "вживають всіх можливих заходів для того, щоб істина була встановлена".

"Щодо інших правоохоронних органів, державних чиновників, щодо керівництва правоохоронних органів. Цієї допомоги немає. Про це можна розповідати годинами", - сказав він.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко сподівається на те, що до кінця року суд надасть дозвіл на заочне слідство за підозрою у відданні наказу стріляти у мирних активістів щодо екс-президента Віктора Януковича, колишнього голови МВС Віталія Захарченка, екс-голови СБУ Олександра Якименка та інших.