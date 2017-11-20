Расследование преступлений против участников Революции Достоинства не стали приоритетом для государства - Горбатюк

"Следует отметить, что Департаментом специальных расследований осуществляется расследование преступлений совершенных только в Киеве во время событий, имевших место в ноябре 2013 года - феврале 2014. Это 3500 эпизодов преступлений. Соответственно, по этим преступлениям была задействована огромное количество правоохранителей. Более 15 000 человек проверяется на совершение преступления и это задействованы не только правоохранители, а практически весь государственный аппарат - и судейской аппарат был тем или иным образом причастен к преступным противодействиям протестным акциям. Работа по раскрытию преступления - это работа всего государства практически. Это не может быть работа одного отдельного следственного подразделения и, если говорить об этом времени, что осуществлялось расследование нами, я могу уверенно на сегодняшний день сказать, что дело по расследованию преступлений во время протестных акций - не стало делом государственного приоритета , делом государственной важности ", - сказал он.

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По его словам, полноценное желание чтобы это расследовалось, у следователей и прокуроров, семей Небесной сотни и адвокатов потерпевшей стороны, которые "принимают все возможные меры для того, чтобы истина была установлена".

"Что касается других правоохранительных органов, государственных чиновников, в отношении руководства правоохранительных органов. Этой помощи нет. Об этом можно рассказывать часами", - сказал он.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко надеется на то, что к концу года суд согласится заочное следствие по подозрению в отдаче приказа стрелять в мирных активистов отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы СБУ Александра Якименко и других.