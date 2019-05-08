Розслідування у справі заволодіння 1,8 млн грн “Миколаївоблтеплоенерго” завершено

Як повідомили у прес-службі, 8 травня 2019 року колишньому в.о. директора ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, підозрюваному у вчиненні злочину, відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

Дії посадовця кваліфіковано за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

За даними слідства, у листопаді 2015 року колишній в.о. директора ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” уклав з ТОВ “Компанія Укренергосервіс” 138 договорів підряду на виконання робіт з встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках у Миколаєві. Водночас, підозрюваний вніс у акти приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо комплектації та вартості встановлених теплових лічильників. В результаті таких дій, колишній в.о. директора ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” заволодів коштами підприємства у розмірі понад 1,75 млн грн.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро розпочали у травні 2018 року.