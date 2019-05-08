Расследование по делу завладения 1,8 млн грн "Николаевоблтеплоэнерго" завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения более 1,75 млн грн Областного коммунального предприятия (ОКП) "Николаевоблтеплоэнерго", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как сообщили в пресс-службе, 8 мая 2019 года бывшему и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемому в совершении преступления, открыто материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд.
Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.
По данным следствия, в ноябре 2015 года бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" заключил с ООО "Компания Укрэнергосервис" 138 договоров подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах в Николаеве. В то же время, подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения о комплектации и стоимости установленных тепловых счетчиков. В результате таких действий, бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" завладел средствами предприятия в размере более 1,75 млн грн.
Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в мае 2018 года.