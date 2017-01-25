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Розслідування "панамських документів" призупинили

Розслідування "панамських документів" призупинили

Київ • УНН

 • 9767 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Влада Панами призупинила розслідування витоку документів місцевої юридичної компанії Mossack Fonseca, з яких випливало, що фірма допомагала відомим закордонним політикам, підприємцям і зіркам створювати офшорні рахунки та керувати ними, передає УНН з посиланням на ВВС.

За словами генпрокурора країни, причиною призупинення розслідування стала скарга на дії слідчих, яку подали в конституційний суд Панами. На думку автора скарги, учасники розслідування порушують конституцію.

У генпрокуратурі Панами не стали уточнювати, хто саме поскаржився і як саме. На думку заявника, дії слідства суперечать панамській конституції. Розслідування справи не вестимуть, допоки скаргу не розгляне Конституційний суд.

Варто зазначити, що про витік мільйонів конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca стало відомо в квітні минулого року. У документах згадують 72 колишніх та теперішніх глав держав, а також високопосадовців, бізнесменів та діячів культури.

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